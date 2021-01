“Io lo avevo chiesto…” GF Vip | arriva il barattolino ‘misterioso’ di Maria Teresa Ruta Alfonso Signorini show

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Le ultime nomination al Grande Fratello Vip hanno portato a galla fratture all’interno del gruppo e una serie di liti tra i vipponi. In particolare quella tra Cecilia Capriotti e, che la scorsa settimana ha avuto un vero e proprio crollo. Come detto, a innescare la miccia era stata Cecilia Capriotti che l’aveva accusata di averla nominata, tradendo il loro rapporto di amicizia. A quel puntosi era rifugiata in piscina e si era sfogata lasciando senza parole i coinquilini: “Mandatemi in nomination, votatemi, mandatemi a casa. Nessuno mi deve difendere, non ne posso più! E ballo, e russo e rido… basta! Sono una persona e se sbaglio pago!”. Solo Stefania Orlando era riuscita a calmarla e a riportarla alla calma.In seguito a quel crollo, fortunatamente le due inquiline ...