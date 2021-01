«Io, Italiano, mi sono fatto il vaccino a Dubai» (Di martedì 19 gennaio 2021) Un mese di vacanza a Dubai, con tutti i comfort del resort a 5 stelle "Jumeirah Beach", il mare caldo anche durante il (nostro) inverno e il lusso a ogni angolo. In più, il vaccino contro il Covid-19, subito, senza dover aspettare i tempi di Arcuri e della distribuzione statalista del Governo Italiano. Un sogno? Forse ancora per poco: è infatti di pochi giorni fa la notizia che un'agenzia di viaggi extra-lusso, la "Knightsbridge Circle" di Londra sta iniziando a organizzare viaggi luxury verso Dubai e Abu Dhabi, con appuntamenti privati per ricevere il vaccino Pfizer. Non solo: è possibile organizzare anche viaggi in India, per chi preferisse invece vaccinarsi con il prodotto Oxford-Astrazeneca, sempre come "bonus" all'interno di un pacchetto all-inclusive. Probabilmente, l'esempio dell'agenzia ... Leggi su panorama (Di martedì 19 gennaio 2021) Un mese di vacanza a, con tutti i comfort del resort a 5 stelle "Jumeirah Beach", il mare caldo anche durante il (nostro) inverno e il lusso a ogni angolo. In più, ilcontro il Covid-19, subito, senza dover aspettare i tempi di Arcuri e della distribuzione statalista del Governo. Un sogno? Forse ancora per poco: è infatti di pochi giorni fa la notizia che un'agenzia di viaggi extra-lusso, la "Knightsbridge Circle" di Londra sta iniziando a organizzare viaggi luxury versoe Abu Dhabi, con appuntamenti privati per ricevere ilPfizer. Non solo: è possibile organizzare anche viaggi in India, per chi preferisse invece vaccinarsi con il prodotto Oxford-Astrazeneca, sempre come "bonus" all'interno di un pacchetto all-inclusive. Probabilmente, l'esempio dell'agenzia ...

