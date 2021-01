Investire nel green paga: Madel supera i 100 milioni di euro di fatturato nel 2020 (Di martedì 19 gennaio 2021) Madel S.P.A. nel 2020 conferma il suo processo di crescita raggiungendo un fatturato di oltre 104 milioni di euro. Da oltre quindici anni infatti la storica azienda di Cotignola (Ravenna) registra un aumento costante ottenendo il raddoppio dei ricavi (nel 2006 il fatturato era di 43 milioni di euro) e rispetto al 2019 si attesta su un +12,5%. Un traguardo importante quello ottenuto dalla storica azienda di Cotignola (Ravenna), che con il suo marchio Winni’s è leader di mercato nella detergenza ecologica: nata nel 1977 e pioniera della sostenibilità, si conferma da sempre in prima linea per la salvaguardia dell’ambiente, con una coerente filosofia green radicata fin dal principio che resta la scelta più giusta per un futuro ... Leggi su newsagent (Di martedì 19 gennaio 2021)S.P.A. nelconferma il suo processo di crescita raggiungendo undi oltre 104di. Da oltre quindici anni infatti la storica azienda di Cotignola (Ravenna) registra un aumento costante ottenendo il raddoppio dei ricavi (nel 2006 ilera di 43di) e rispetto al 2019 si attesta su un +12,5%. Un traguardo importante quello ottenuto dalla storica azienda di Cotignola (Ravenna), che con il suo marchio Winni’s è leader di mercato nella detergenza ecologica: nata nel 1977 e pioniera della sostenibilità, si conferma da sempre in prima linea per la salvaguardia dell’ambiente, con una coerente filosofiaradicata fin dal principio che resta la scelta più giusta per un futuro ...

