Interessi fino al 120%: quattro usurai arrestati nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Cercola (Na) – Giro di prestiti con tassi usurai che oscillavano tra il 20 e il 120% all'anno. Questa la scoperta dei carabinieri di Cercola, coordinati dalla Procura di Nola realizzata grazie alla denuncia di una vittima, un commerciante in crisi economica. I militari hanno così arrestato oggi quattro persone – A.V., 57 anni, C.G., 50 anni, S.C., 40 anni e C.P., 44 anni) che da stamattina sono chiusi nelle carceri di Napoli Poggioreale, Secondigliano e Larino. Le indagini sono partite nell'ottobre 2019, dopo la denuncia del commerciante, titolare di un negozio esercizio a Pollena Trocchia, il quale a causa delle difficoltà economiche in cui versava si è rivolto agli usurai. Le difficoltà nel reperire il denaro e ad assolvere alle obbligazioni contratte (il tasso di interesse praticato ...

