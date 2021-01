Inter, non questioni di soldi, ma di politica. E si blocca il nuovo stadio (Di martedì 19 gennaio 2021) La politica frena l’Inter Giorni frenetici in casa Inter. Il club nerazzurro potrebbe trovarsi a cambiare nuovamente proprietà. E questo aspetto potrebbe incidere e non poco sul progetto (insieme al Milan) relativo a quello che dovrebbe essere il nuovo stadio milanese. Un’incertezza dovuta non solo alla crisi economica, ma anche – e soprattutto alla politica – con il governo cinese da una parte a bloccare gli investimenti nel calcio e il Comune di Milano ad attendere prima di dare il via libera al nuovo stadio. “Ancor più che i soldi, nella vendita dell’Inter conta la politica. Quella del governo cinese, che dopo anni d’amore per il calcio disincentiva le aziende a investire nel ... Leggi su intermagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Lafrena l’Giorni frenetici in casa. Il club nerazzurro potrebbe trovarsi a cambiare nuovamente proprietà. E questo aspetto potrebbe incidere e non poco sul progetto (insieme al Milan) relativo a quello che dovrebbe essere ilmilanese. Un’incertezza dovuta non solo alla crisi economica, ma anche – e soprattutto alla– con il governo cinese da una parte are gli investimenti nel calcio e il Comune di Milano ad attendere prima di dare il via libera al. “Ancor più che i, nella vendita dell’conta la. Quella del governo cinese, che dopo anni d’amore per il calcio disincentiva le aziende a investire nel ...

