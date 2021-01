Inter, Moratti: “Zhang via? Mi dispiacerebbe. Ma non riprendo il club” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Un disimpegno da parte della famiglia Zhang? Se fosse così, mi spiacerebbe molto perché sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un’industria importante e ben ramificata alle spalle. Questo era il meglio che l’Inter potesse trovare, non un fondo, ma una famiglia“. Così, ai microfoni di Tuttosport, Massimo Moratti ha commentato le vicende societarie del suo vecchio club. “Sinceramente non ne so assolutamente niente di come stia andando avanti la cosa – ha aggiunto l’ex patron – Ho letto che cercano finanziamenti e un socio di minoranza ma anche altro. Son problemi loro però è importante che dicano qualche cosa, che informino su cosa stia succedendo. Se penso di riprendere l’Inter? No, certi ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Un disimpegno da parte della famiglia? Se fosse così, mi spiacerebbe molto perché sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un’industria importante e ben ramificata alle spalle. Questo era il meglio che l’potesse trovare, non un fondo, ma una famiglia“. Così, ai microfoni di Tuttosport, Massimoha commentato le vicende societarie del suo vecchio. “Sinceramente non ne so assolutamente niente di come stia andando avanti la cosa – ha aggiunto l’ex patron – Ho letto che cercano finanziamenti e un socio di minoranza ma anche altro. Son problemi loro però è importante che dicano qualche cosa, che informino su cosa stia succedendo. Se penso di riprendere l’? No, certi ...

