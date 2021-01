Inter-Juventus, Mughini senza filtri: “I bianconeri erano terrorizzati, sconvolto da una situazione” (Di martedì 19 gennaio 2021) Passo falso della Juventus che ha ceduto 2-0 all'Inter nel derby d'Italia.Juventus-Napoli, Pirlo: “Contro l’Inter uno sbandamento. Supercoppa? Non è un bivio, qua per vincere”I bianconeri si sono arresi ai nerazzurri guidati da Antonio Conte, sconfitta che ha pesato come un macigno sulle spalle degli uomini di Pirlo che adesso dovranno giocarsi la Supercoppa contro il Napoli. A criticare aspramente il momento vissuto dai piemontesi è stato il giornalista e tifoso doc juventino, Giampiero Mughini, che nel corso di Tiki Taka ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."La Juventus era terrorizzata, mi ha colpito il piattume della squadra di Pirlo. Su 50 passaggi, 45 erano all’indietro. Bacio di Giuda di Vidal? Solo un cretino potrebbe dire una cosa del ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Passo falso dellache ha ceduto 2-0 all'nel derby d'Italia.-Napoli, Pirlo: “Contro l’uno sbandamento. Supercoppa? Non è un bivio, qua per vincere”Isi sono arresi ai nerazzurri guidati da Antonio Conte, sconfitta che ha pesato come un macigno sulle spalle degli uomini di Pirlo che adesso dovranno giocarsi la Supercoppa contro il Napoli. A criticare aspramente il momento vissuto dai piemontesi è stato il giornalista e tifoso doc juventino, Giampiero, che nel corso di Tiki Taka ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Laera terrorizzata, mi ha colpito il piattume della squadra di Pirlo. Su 50 passaggi, 45all’indietro. Bacio di Giuda di Vidal? Solo un cretino potrebbe dire una cosa del ...

