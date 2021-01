Inter e Milan portano il calcio su Fortnite con Epic Games

ZZiliani : Il Milan ancora rinaneggiato vince a Cagliari e torna a +3 sull’Inter. #Abisso lo aiuta: fischia un rigore a #Ibra… - capuanogio : La #Juventus ha 7 punti di svantaggio sull'#Inter (ma potrebbero essere 4) e 7 a parità di partite rispetto al… - Gazzetta_it : #InterJuve 2-0: gol di Vidal e Barella, i nerazzurri agganciano il Milan - BaccalaroSimone : RT @SoldatoDoc: La cosa che incurioisce e che Inter e piu fallosa del Milan (14.5 falli a partita vs 14.2 del Milan) ma fino ad oggi ha pre… - DaRealSlimSulis : RT @_TEDDYBEARS__: Rigori ricevuti stagione 18/19: Milan->4 Inter->9 Rigori subiti stagione 18/19: Milan->5 Inter->5 Rigori ricevuti st… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

La Gazzetta dello Sport

Ci sono anche alcune società italiane: Juventus, Milan, Inter e Roma. In totale sono 23 i club le cui maglie saranno rappresentate in Fortnite: sono inclusi anche squadre internazionali come ...Nella Top 11 della 18ª giornata del fantacalcio brillano i giocatori dell'Inter, ma il migliore è Lorenzo Insigne del Napoli.