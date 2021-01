Insigne: «Siamo concentrati. Ci siamo allenati a duemila. Dobbiamo scendere in campo senza timori» (Di martedì 19 gennaio 2021) In conferenza stampa, al fianco di Rino Gattuso, alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus, ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Cosa sogni per domani? «Sogno di più la vittoria che i 100 gol, vincere è la cosa più importante, se arriva il gol ben venga. L’importante è aiutare i compagni e fare grande prestazione». Intorno a te convergono attenzioni del calcio italiano, mai come in questo momento. È il momento della consacrazione? «Sono belle parole, fa piacere ascoltarle. Sto cercando di lavorare ogni giorno e limare qualche difetto grazie al mister che mi sta aiutando. Mi sprona tutti i giorni a dare il 100% e a continuare a lavorare così, spero di migliorare sempre ogni giorno». Come arrivate a questa finale? Quanto è importante la Supercoppa nella crescita della stagione? «Arriviamo bene. Domenica, al di là del risultato, abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) In conferenza stampa, al fianco di Rino Gattuso, alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus, ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo. Cosa sogni per domani? «Sogno di più la vittoria che i 100 gol, vincere è la cosa più importante, se arriva il gol ben venga. L’importante è aiutare i compagni e fare grande prestazione». Intorno a te convergono attenzioni del calcio italiano, mai come in questo momento. È il momento della consacrazione? «Sono belle parole, fa piacere ascoltarle. Sto cercando di lavorare ogni giorno e limare qualche difetto grazie al mister che mi sta aiutando. Mi sprona tutti i giorni a dare il 100% e a continuare a lavorare così, spero di migliorare sempre ogni giorno». Come arrivate a questa finale? Quanto è importante la Supercoppa nella crescita della stagione? «Arriviamo bene. Domenica, al di là del risultato, abbiamo ...

sscnapoli : ?? | @Lor_Insigne “Domani daremo tutto. Ci siamo allenati bene, dobbiamo scendere in campo per fare una grande gara”… - sscnapoli : ? 5’ | GOOOOOOOLLLLLLL ?? Il Capitanooooooooooo la piazzaaaaaaa ?? @Lor_Insigne ?? Siamo in vantaggioooooo ??… - SQUALOBIANCO462 : @metruvatstrunz @realvarriale @Lor_Insigne L'altra volta non avete giocato perché vi mancavano tre giocatori...x qu… - napolista : #Insigne: «Siamo concentrati. Ci siamo allenati a duemila. Dobbiamo scendere in campo senza timori» «Scenderemo in… - Mariaro39716665 : RT @sscnapoli: ?? | @Lor_Insigne “Domani daremo tutto. Ci siamo allenati bene, dobbiamo scendere in campo per fare una grande gara” #JuveNa… -