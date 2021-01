Infortuni | precipita da impalcatura nel Milanese | grave 36enne

(Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Un operaio di 36 anni è rimasto ferito cadendo da un'di un cantiere a Pero, in provincia di Milano. L'uomo èto da un'altezza di circa tre metri e ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e a una gamba. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e la polizia municipale. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni precipita

La Nuova Provincia - Asti

