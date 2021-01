Incidente sul lavoro nel Milanese, rimane intrappolato sotto a peso di un quintale: grave (Di mercoledì 20 gennaio 2021) grave Incidente sul lavoro a Mesero, hinterland ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 19 gennaio. Un uomo di 58anni è rimasto seriamente ferito dopo un Incidente avvenuto in una fabbrica di ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021)sula Mesero, hinterland ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 19 gennaio. Un uomo di 58anni è rimasto seriamente ferito dopo unavvenuto in una fabbrica di ...

Eurosport_IT : Solo qualche ora prima 10 alpinisti avevano festeggiato la storia: il K2 è stato scalato d'inverno per la prima vol… - Giacinto_Bruno : ULTIM'ORA - Incidente sul lavoro per un 33enne di Boves: è in gravi condizioni al Santa Croce - Cuneo24 - CosenzaPage : Incidente sul lavoro, scoppia pneumatico camion, muore operaio di 51 anni - - - LameziaClick : Incidente sul lavoro, scoppia pneumatico camion, muore operaio di 51 anni - - CentroMeteoITA : #METEO - TEMPESTA di #NEVE infuria sul #Giappone, incidente mortale coinvolge 130 veicoli: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Incidente sul lavoro a Castagnole Monferrato, operaio cade da impalcatura e muore Fanpage.it A01, incidente mortale in direzione di Siracusa

L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 4,300. Sul posto c'è il personale dell'Anas. Al momento il traffico è bloccato, con deviazione obbligatoria sulla statale 114 ...

San Giovanni in Fiore, un emigrato muore in un incidente sull'A13

Angelo Morina, 44 anni, sposato con un figlio che si trovava alla guida di un furgone carico di farmaci che, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato tamponato e quindi sbalzato fuori ...

L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 4,300. Sul posto c'è il personale dell'Anas. Al momento il traffico è bloccato, con deviazione obbligatoria sulla statale 114 ...Angelo Morina, 44 anni, sposato con un figlio che si trovava alla guida di un furgone carico di farmaci che, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato tamponato e quindi sbalzato fuori ...