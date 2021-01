In Italia si può pagare il taxi anche con i bitcoin: come fare (Di martedì 19 gennaio 2021) In Italia si può pagare una corsa in taxi anche con i bitcoin. Sarà possibile farlo con quelle gestite dalla compagnia etaxi (Radiotaxi 02.5353), con servizio attivo su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una delle primissime sigle di taxi, nel mondo, ad accettare questa modalità di pagamento. Decisiva la partnership con Future’s Value, società specializzata in blockchain, cryptoasset e finanza decentralizzata. Questa non è in realtà la prima volta che dei circuiti di taxi accettano criptovalute: a Roma, Milano e Napoli infatti, Chainside già permette da un paio d’anni di pagare la propria corsa in bitcoin. Ora L’azienda etaxi ha diffuso una nota in cui spiega il motivo della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) Insi puòuna corsa incon i. Sarà possibile farlo con quelle gestite dalla compagnia e(Radio02.5353), con servizio attivo su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una delle primissime sigle di, nel mondo, ad accettare questa modalità di pagamento. Decisiva la partnership con Future’s Value, società specializzata in blockchain, cryptoasset e finanza decentralizzata. Questa non è in realtà la prima volta che dei circuiti diaccettano criptovalute: a Roma, Milano e Napoli infatti, Chainside già permette da un paio d’anni dila propria corsa in. Ora L’azienda eha diffuso una nota in cui spiega il motivo della ...

CarloCalenda : Al di là degli schiamazzi delle tribù, sappiamo che il Governo che uscirà dal voto al Senato non sarà in grado di g… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia Per la prima volta, un agente di polizia è stato condannato per tortura. Ora, la prima condan… - Elisa34012803 : RT @Norbertus1860: L'immagine del #Senato in questo momento rappresenta una buona parte dell'Italia. Mentre un collega parla, c'è chi discu… - onravenwings : RT @Norbertus1860: L'immagine del #Senato in questo momento rappresenta una buona parte dell'Italia. Mentre un collega parla, c'è chi discu… -