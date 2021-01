In arrivo la serie su Totti. Il capitano bacchetta Castellitto: “Non puoi fare la parte mia” (Di martedì 19 gennaio 2021) A marzo arriva su Sky “Speravo de morì prima”, la serie che racconta la carriera di Totti. Lo sketch divertente tra lui e Pietro Castellitto web sourceFrancesco Totti sempre più protagonista nel mondo del cinema. Dopo il grande successo del film di Alex Infascelli uscito nelle sale lo scorso novembre, a marzo arriverà su Sky “Speravo de morì prima”, la serie tv dedicata agli ultimi due anni della carriera del capitano. La miniserie, che sarà composta da sei episodi, sarà trasmessa su Sky Atlantic per tutti gli abbonati alla tv satellitare e sarà disponibile anche per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento streaming a Now Tv. La bandiera giallorossa, come già noto, sarà interpretata da Pietro Castellitto, figlio del celebre attore ... Leggi su instanews (Di martedì 19 gennaio 2021) A marzo arriva su Sky “Speravo de morì prima”, lache racconta la carriera di. Lo sketch divertente tra lui e Pietroweb sourceFrancescosempre più protagonista nel mondo del cinema. Dopo il grande successo del film di Alex Infascelli uscito nelle sale lo scorso novembre, a marzo arriverà su Sky “Speravo de morì prima”, latv dedicata agli ultimi due anni della carriera del. La mini, che sarà composta da sei episodi, sarà trasmessa su Sky Atlantic per tutti gli abbonati alla tv satellitare e sarà disponibile anche per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento streaming a Now Tv. La bandiera giallorossa, come già noto, sarà interpretata da Pietro, figlio del celebre attore ...

RadiocorriereTv : 'Credo nelle due cose per cui vedo le persone morire: la fame e l'amore' Dal #25gennaio su @RaiUno in arrivo… - 3cinematographe : Il creatore della serie #PeakyBlinders Steven Knight ha rivelato che presto arriverà un film! - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Bari, chiuso l’arrivo di #Rolando - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: Fassone: 'L'eventuale arrivo di Amazon in serie A significherebbe essere più vicini alle esigenze delle nuove generazio… - kisskissnapoli : Fassone: 'L'eventuale arrivo di Amazon in serie A significherebbe essere più vicini alle esigenze delle nuove gener… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo serie Calciomercato Serie B LIVE: news e trattative di oggi 19 gennaio 2021 GianlucaDiMarzio.com Speravo de morì prima: la prima clip della serie su Francesco Totti

La prima clip da Speravo de morì prima, serie incentrata sull'ex capitano della Roma Francesco Totti. Ad interpretarlo Sergio Castellitto.

Eagle Pictures: le novità home video di febbraio 2021

Eagle Pictures ha reso disponibili le uscite home video di febbraio 2021. Tra commedie, grandi cult e serie TV, ecco tutte le novità.

La prima clip da Speravo de morì prima, serie incentrata sull'ex capitano della Roma Francesco Totti. Ad interpretarlo Sergio Castellitto.Eagle Pictures ha reso disponibili le uscite home video di febbraio 2021. Tra commedie, grandi cult e serie TV, ecco tutte le novità.