Il super-aumento non basta: cosa vogliono i dipendenti di Palazzo Chigi (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabriele Laganà I dipendenti di Palazzo Chigi hanno rifiutato l'offerta di 125 euro lordi mensili nonostante sia superiore del 50% a quanto avuto dai ministeriali Un aumento dello stipendio di oltre 100 euro, seppur lordi, sarebbe il sogno di molti, soprattutto in questo difficile momento segnato dalla crisi economica. Eppure c’è chi rifiuta anche una cifra maggiore. È il caso dei 2mila dipendenti di Palazzo Chigi che aspirano ad ottenere più soldi con il rinnovo del contratto 2016-2018. Come ha spiegato il Messaggero, nemmeno il maxi-aumento proposto dall'Aran, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, pari a 125 euro lordi mensili, è riuscito a sbloccare una trattativa che si trascina ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabriele Laganà Idihanno rifiutato l'offerta di 125 euro lordi mensili nonostante siaiore del 50% a quanto avuto dai ministeriali Undello stipendio di oltre 100 euro, seppur lordi, sarebbe il sogno di molti, soprattutto in questo difficile momento segnato dalla crisi economica. Eppure c’è chi rifiuta anche una cifra maggiore. È il caso dei 2miladiche aspirano ad ottenere più soldi con il rinnovo del contratto 2016-2018. Come ha spiegato il Messaggero, nemmeno il maxi-proposto dall'Aran, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, pari a 125 euro lordi mensili, è riuscito a sbloccare una trattativa che si trascina ...

Ultime Notizie dalla rete : super aumento Palazzo Chigi, no dei dipendenti al super aumento dello stipendio: l'offerta di 125 euro in più al mese non basta Il Messaggero Il super-aumento non basta: cosa vogliono i dipendenti di Palazzo Chigi

I dipendenti di Palazzo Chigi hanno rifiutato l'offerta di 125 euro lordi mensili nonostante sia superiore del 50% a quanto avuto dai ministeriali.

