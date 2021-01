Il solito Renzi: decolla bene e atterra male. Al Senato prima “asfalta” Conte, poi si astiene (Di martedì 19 gennaio 2021) Scomoda la lingua di Omero Matteo Renzi prima di calare il fendente decisivo nel suo intervento al Senato: «Il kairòs, il momento decisivo, è ora». Gli serve a drammatizzare. E a contrapporre al «provincialismo» di Conte la politica intesa come «sogno, orizzonte, visione». Altra cosa, comunque, rispetto a quella che un premier «privo di gavetta» considera solo come l’arte di restare al governo «dando qualcosa a qualcuno». Tanto da «aver cambiato la terza maggioranza in tre anni». Quasi si diverte Renzi a girare il dito nella piaga. «Ha firmato i decreti Salvini, poi è diventato europeista. E ora si appresta a cambiare la terza maggioranza». Era nelle cose: Renzi aveva bisogno di nobilitare la scelta di aprire la crisi. E non lo ha fatto solo attraverso lo scontato riferimento alle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Scomoda la lingua di Omero Matteodi calare il fendente decisivo nel suo intervento al: «Il kairòs, il momento decisivo, è ora». Gli serve a drammatizzare. E a contrapporre al «provincialismo» dila politica intesa come «sogno, orizzonte, visione». Altra cosa, comunque, rispetto a quella che un premier «privo di gavetta» considera solo come l’arte di restare al governo «dando qualcosa a qualcuno». Tanto da «aver cambiato la terza maggioranza in tre anni». Quasi si divertea girare il dito nella piaga. «Ha firmato i decreti Salvini, poi è diventato europeista. E ora si appresta a cambiare la terza maggioranza». Era nelle cose:aveva bisogno di nobilitare la scelta di aprire la crisi. E non lo ha fatto solo attraverso lo scontato riferimento alle ...

