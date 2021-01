Il significato del total black di Maria Elena Boschi

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 19 gennaio 2021) E’ una partita a scacchi quella che si sta svolgendo in Parlamento per il governo di Giuseppe Conte. Il premier è alla ricerca dei voti che gli consentiranno di ottenere la fiducia e proseguire il suo lavoro. Questo perché Italia Viva di Matteo Renzi si è sfilata. E come in ogni partita a scacchi che si rispetti c’è lei, la regina nera. A interpretarla è, capogruppo alla Camera per Italia Viva. Il look dell’ultima seduta alla Camera, quella in cui si è votata la fiducia al premier era nero, nerissimo. Uno chemisier nero con cintura in vita, calze coprenti, décolleté nere. Smalto scuro sulle unghie e persino la mascherina diè nera. Unche non lascia indifferenti. La partita è seria e si sta giocando ...