Il rumore del mercimonio al Senato ed il silenzio del Quirinale

Leggi su panorama

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il borsino dei voltagabbana, il mercatino delle pulci in diretta televisiva cui stiamo assistendo, non è soltanto inguardabile sul piano morale. Più concretamente, ci chiediamo come sia possibile varare le riforme urgenti di cui necessita il Paese con una maggioranza di pastafrolla. Che a quanto pare non è neanche maggioranza assoluta, ma relativa: il che vuol dire che se unre a vita si prenderà il raffreddore, il governo si disintegra. Tanto più che, per settimane, tutte le parti in commedia si sono affrettate a ripetere la stessa solfa: serve una maggioranza solita, no agli accordicchi, no ai traditori. Persino il, per settimane, attraverso i suoi messaggeri sulla carta stampata, faceva sapere che era necessaria "una visione di lungo periodo", che non avrebbe accettato maggioranze "raccogliticce": e oggi improvvisamente si appresta ...