Il repubblicano Mitch McConnell | ' Trump ha provocato l' assalto al Campidoglio con le sue bugie'

Il leader del Gop del Senato degli Stati Uniti: "L'ultima seduta avevamo appena bonificato il Campidoglio da criminali violenti che cercavano di impedire al Congresso di fare il proprio dovere ...

Donald Trump ha provocato la folla riempendola di bugie e scatenando l'assalto al Congresso: lo ha affermato il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell a proposito dei tragici fatti del 6 gen ...

