Il primo giorno della mia vita: il nuovo film di Paolo Genovese (Di martedì 19 gennaio 2021) Al via le riprese del nuovo film di Paolo Genovese: Il primo giorno della mia vita. Nel cast Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea Ufficialmente iniziate le riprese de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese che, dopo Perfetti Sconosciuti e The Place, senza dimenticare Supereroi, torna dietro la macchina da presa. Le settimane di riprese saranno nove e si svolgeranno interamente a Roma. Il primo giorno della mia vita è una coproduzione Medusa film e Lotus Production, prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone ... Leggi su tuttotek (Di martedì 19 gennaio 2021) Al via le riprese deldi: Ilmia. Nel cast Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea Ufficialmente iniziate le riprese de Ilmiadiche, dopo Perfetti Sconosciuti e The Place, senza dimenticare Supereroi, torna dietro la macchina da presa. Le settimane di riprese saranno nove e si svolgeranno interamente a Roma. Ilmiaè una coproduzione Medusae Lotus Production, prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone ...

fattoquotidiano : Usa, Joe Biden firmerà lo stop alle esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca - Capezzone : +++Primo giorno post operazione+++ Sotto stretta vigilanza di Giuditta ??: -due ore di riposo -doppia passeggiata ve… - CarloCalenda : Caro Lorenzo, non posso parlare per la Bonino ovviamente e meno che mai per De Falco che non è iscritto ad Azione.… - cinefilosit : Il primo giorno della mia vita: al via le riprese del nuovo film di Paolo Genovese - sonostorie : RT @doonie: Joe Biden bloccherà l’esecuzione della pena di morte per reati federali nel primo giorno di mandato, Letizia Moratti propone la… -