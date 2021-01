Il primo giorno della mia vita: al via le riprese del film di Paolo Genovese con Toni Servillo (Di martedì 19 gennaio 2021) Toni Servillo, Margherita Buy, Valerio Mastandrea e molti altri attori sul set de Il primo giorno della mia vita, il nuovo film di Paolo Genovese da oggi in lavorazione. Sono iniziate a Roma le riprese de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese che, dopo aver diretto Supereroi, di prossima uscita, torna dietro la macchina da presa con una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. La racconta attraverso la vita di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021), Margherita Buy, Valerio Mastandrea e molti altri attori sul set de Ilmia, il nuovodida oggi in lavorazione. Sono iniziate a Roma lede Ilmiadiche, dopo aver diretto Supereroi, di prossima uscita, torna dietro la macchina da presa con una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. La racconta attraverso ladi un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, ...

