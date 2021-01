Il piano di Conte: una nuova squadra di ministri entro fine gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) L’appuntamento è alle 9 e mezza al Senato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca una maggioranza plausibile che gli consenta di restare alla guida del governo anche dopo l’uscita di Italia viva. Se il premier strapperà la maggioranza, anche se non assoluta come è stato ieri alla Camera, da domani partirà poi la seconda fase delle trattative che puntano ad allargare la coalizione in Parlamento – come spiega oggi La Stampa. L’obiettivo è la costruzione di un nuovo gruppo di “Popolari europei” o “Popolari d’Europa” che riunisca i «volenterosi» a cui ieri ha fatto appello il premier a Montecitorio, riferendosi a una forza politica europeista, liberale e moderata che accolga da destra e sinistra chi si vuole opporre a nazionalismo e sovranismo. L’Udc si è sfilato, ma gli uomini di Conte starebbe continuando a negoziare giorno e notte per ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 gennaio 2021) L’appuntamento è alle 9 e mezza al Senato: il presidente del Consiglio Giuseppecerca una maggioranza plausibile che gli consenta di restare alla guida del governo anche dopo l’uscita di Italia viva. Se il premier strapperà la maggioranza, anche se non assoluta come è stato ieri alla Camera, da domani partirà poi la seconda fase delle trattative che puntano ad allargare la coalizione in Parlamento – come spiega oggi La Stampa. L’obiettivo è la costruzione di un nuovo gruppo di “Popolari europei” o “Popolari d’Europa” che riunisca i «volenterosi» a cui ieri ha fatto appello il premier a Montecitorio, riferendosi a una forza politica europeista, liberale e moderata che accolga da destra e sinistra chi si vuole opporre a nazionalismo e sovranismo. L’Udc si è sfilato, ma gli uomini distarebbe continuando a negoziare giorno e notte per ...

