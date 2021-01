IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 19 gennaio 2021)settimanali puntate Ilda lunedì 25 a venerdì 29: Gabriella, in preda ai sensi di colpa per il bacio dato a Salvatore, cerca di stare vicino a Cosimo. Quest’ultimo è rimasto senza il padre e deve prendere in mano gli affari di famiglia, inoltre deve concludere l’accordo con Umberto che Arturo non ha fatto in tempo a firmare. In atelier, Beatrice assiste a una scena poco piacevole tra Giuseppe e Agnese e capisce che la donna è succube del marito. Irene dà un appuntamento serale a Rocco in magazzino, ma lui si dimentica di andarci, trascinato da Maria che ha organizzato una cena a sorpresa in casa Amato dopo la vittoria della squadra ciclistica. Luciano e Clelia sono sempre più innamorati, ma non si accorgono che qualcuno li sta spiando. ...