Il paese con il fiato sospeso tra Governo e caos vaccini (Di martedì 19 gennaio 2021) Cosa succederà al Governo e a Conte? Cosa sarà della campagna per i vaccini se le dosi non arrivano? Cosa succederà? Terapia intensiva (Facebook)Il Governo Conte alla sfida della fiducia in Senato, tiene gli italiani con il fiato sospeso. Si cercano i numeri in Senato per restare vivi, si cerca di restare al Governo dopo l’addio di Renzi e del suo partito Italia Viva. Lo stesso partito, tramite i suoi rappresentanti non ha escluso però una successiva fase di riavvicinamento al Governo. Qualcosa che dall’esecutivo escludono ma che ne frattempo si fa sempre più insistente, come voce, che gira negli ambienti della politica. Il Governo dovrebbe riuscire ad avere una maggioranza relativa in Senato, questo vuol dire che non godrebbe della ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Cosa succederà ale a Conte? Cosa sarà della campagna per ise le dosi non arrivano? Cosa succederà? Terapia intensiva (Facebook)IlConte alla sfida della fiducia in Senato, tiene gli italiani con il. Si cercano i numeri in Senato per restare vivi, si cerca di restare aldopo l’addio di Renzi e del suo partito Italia Viva. Lo stesso partito, tramite i suoi rappresentanti non ha escluso però una successiva fase di riavvicinamento al. Qualcosa che dall’esecutivo escludono ma che ne frattempo si fa sempre più insistente, come voce, che gira negli ambienti della politica. Ildovrebbe riuscire ad avere una maggioranza relativa in Senato, questo vuol dire che non godrebbe della ...

pbersani : Se ne va un protagonista della storia del Paese e della sinistra. Uomo intelligente e combattivo come pochi, espone… - lucatelese : Mitica Sandra Leonardo in Mastella: “Conte a me non ha chiesto nulla, non ha offerto nulla. E non avrà nulla. E all… - Mov5Stelle : Noi parlamentari del MoVimento 5 Stelle faremo la nostra parte senza risparmiarci. Siamo pronti a ripartire dopo qu… - MatteoSalvemini : No va beh Conte ha appena negato che l'Italia sia il paese con i peggiori danni economici sul PIL in Europa - Beatric09656317 : RT @lucianonobili: 'Come può pensare il governo di cercare senatori per settimane con una pandemia che morde il paese, per non parlare del… -

Ultime Notizie dalla rete : paese con Boccia: con lockdown nazionale Paese in ginocchio Orizzonte Scuola UN SACCHETTO DI BIGLIE, RAI 1/ Nel cast anche Patrick Bruel

Un sacchetto di biglie in onda oggi, 19 gennaio, su Rai 1. Nel cast Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel. Le curiosità ...

Covid-19, ecatombe nel Regno Unito: 1.610 morti in 24 ore e 33.355 nuovi casi

Le autorità sono molto preoccupate per quello che sta succedendo, mercoledì 13 gennaio si erano registrati 1.564 decessi ...

Un sacchetto di biglie in onda oggi, 19 gennaio, su Rai 1. Nel cast Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel. Le curiosità ...Le autorità sono molto preoccupate per quello che sta succedendo, mercoledì 13 gennaio si erano registrati 1.564 decessi ...