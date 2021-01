Il nuovo snodo ferroviario per Malpensa minaccia il Parco del Ticino Proprio in piena crisi climatica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Di recente l’Enac, Ente regolatore competente sui temi dell’aviazione per conto del ministero dei Trasporti, ha emesso la Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza relativa al progetto di collegamentoAeroporto diT2 – Linea Rfi del Sempione. Si tratta del progetto di un secondo accesso, untracciato che attraverserà per tutto il suo corso di 5,6 km il, a sud della provincia di Varese, cancellando i boschi di una delle rare zone ancora rimaste verdi in un’area già enormemente deturpata e delicata. Quali siano i criteri di giudizio utilizzati per affermare che l’opera è di pubblica utilità, indifferibile e urgente è davvero difficile a dirsi. Forse non è un azzardo affermare che è ...