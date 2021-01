Il Napoli di Maradona andava a cena da Bruscolotti per ritrovarsi, come quello di Gattuso (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Mattino ha intervistato oggi Mary Bruscolotti, la moglie di Bruno, ex campione del Napoli dell’epoca di Maradona. Anche quel Napoli si riuniva spesso a casa del capitano per pranzi e cene insieme, era un modo per trovare l’affiatamento, un po’ come ha deciso di fare la scorsa settimana Gattuso portando la squadra a pranzo sul Vesuvio. C’erano due cene settimanali per il Napoli di Bruscolotti, lunedì scapoli e mercoledì ammogliati. «Il menu variava, però la pasta e patate diventò un rito dopo una cena a novembre. Perché la cucinai prima di una partita con la Juve, vinta nell’anno del primo scudetto. Diego, Bruno Giordano e Nando De Napoli dissero che doveva essere un piatto fisso nelle nostre serate» Anche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Mattino ha intervistato oggi Mary, la moglie di Bruno, ex campione deldell’epoca di. Anche quelsi riuniva spesso a casa del capitano per pranzi e cene insieme, era un modo per trovare l’affiatamento, un po’ha deciso di fare la scorsa settimanaportando la squadra a pranzo sul Vesuvio. C’erano due cene settimanali per ildi, lunedì scapoli e mercoledì ammogliati. «Il menu variava, però la pasta e patate diventò un rito dopo unaa novembre. Perché la cucinai prima di una partita con la Juve, vinta nell’anno del primo scudetto. Diego, Bruno Giordano e Nando Dedissero che doveva essere un piatto fisso nelle nostre serate» Anche ...

