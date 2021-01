Il Meteo in Italia per il 19 gennaio, si ferma il gelo ma torna la pioggia (Di martedì 19 gennaio 2021) Esaurita la perturbazione in transito sull’Italia tornano a salire le temperature, scemano le gelate ma torna la pioggia ai livelli autunnali, non sono attive allerta Meteo da parte della Protezione Civile: queste le principali previsioni di oggi martedì 19 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 18 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 19 gennaio la cartina dell’Italia è verde e non sono quindi attive allerta su tutte le regioni della Penisola. Per la giornata di domani, martedì #19gennaio, non sono previsti fenomeni Meteo-idro ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021) Esaurita la perturbazione in transito sull’no a salire le temperature, scemano le gelate malaai livelli autunnali, non sono attive allertada parte della Protezione Civile: queste le principali previsioni di oggi martedì 192021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 18, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 19la cartina dell’è verde e non sono quindi attive allerta su tutte le regioni della Penisola. Per la giornata di domani, martedì #19, non sono previsti fenomeni-idro ...

3BMeteo : Brutta notizia #meteo: da giovedì torna il #maltempo su diverse regioni d'Italia. - CentroMeteoITA : #METEO – tornano le PIOGGE in #ITALIA, SBUFFI di aria POLARE nel weekend #19gennaio - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 19/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 18/01/… - MeteoGiuliacci : Nelle prossime ore protagonisti il GELO e le NEBBIE: -