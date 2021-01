Il massaggiatore ebreo di Cruijff che a 6 anni scappava dai nazisti e ha fatto causa ai “treni della morte”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un sabato mattina del novembre 1942, mamma Lena dà un bacio in fronte a Salo, che ha 6e sta entrando a scuola: «A stasera, fai il bravo». Salo Muller non rivedrà mai più i suoi genitori, rastrellati daid’Olanda e deportati prima al campo di Westerbork e poi ad Auschwitz, dove moriranno. Quel giorno Salo Muller diventa un bambinoin fuga, nascosto dalla resistenza, che rischia la vita fino a quando una svolta gli cambierà tutto: dal 1960 al 1972 sarà il fisioterapistagrande Ajax di Johan. Libero pubblica, su concessione dell’editore Sole24ore, pubblica la presentazione di Maria Luisa Colledani al libro di Salo Muller «A stasera e fai il bravo», tradotto per la prima volta in Italia. Nel quale racconta la sua storia, perché non si perda con la memoria di quegli ...