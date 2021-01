Il Liceo Einaudi riparte | emozionante rivedere studenti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – Le proteste e gli scioperi indetti in occasione del rientro tra i banchi deglidelle scuole superiori non hanno offuscato la commozione. Ieri, per la prima volta dopo piu’ di due mesi di assenza, i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado di Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Molise sono tornati in aula. Non tutti, solo un 50% che si e’ ulteriormente ridimensionato a causa degli scioperi bianchi. Ma la maggior parte degliha scelto di tornare a seguire le lezioni in presenza. “Qualche ragazzo non si e’ presentato, ma anche se la scuola si e’ resa sicura, capiamo anche la protesta di chi pensa che sui mezzi di trasporto non si sia fatto abbastanza”, spiega all’agenzia Dire Marina Di Foggia, vicepreside dell’Istituto ‘’ di Roma. In questo momento, pero’, prevale la felicita’ di ...