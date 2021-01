Il leghista Molinari dimentica che negli Stati Uniti c’è la pena di morte (Di martedì 19 gennaio 2021) Dov’era Riccardo Molinari quando venne sancito l’accordo per la famosa ‘via della Seta’ con la Cina? Basterebbe questo per sottolineare le incoerenze della Lega che, puntando sulla labile memoria degli italiani tenta continuamente di ‘buttare tutto in caciara’ nel tentativo di far dimenticare il loro ruolo attivo nelle norme e nelle scelte del governo Conte-1. Eppure il Carroccio era lì a spartirsi oneri e oneri insieme al Movimento 5 Stelle. Accade sempre, anche ogni volta che emerge qualche scandalo legato al Reddito di Cittadinanza (approvato anche da loro). E anche oggi la storia ciclica si ripete sulla Cina. Con tanto di dimenticanze in Parlamento e condivise sui social. LEGGI ANCHE > Letizia Moratti dice di esser stata male interpretata E se sulla via della Seta tanto è già stato detto, nonostante la Lega tenti sempre di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Dov’era Riccardoquando venne sancito l’accordo per la famosa ‘via della Seta’ con la Cina? Basterebbe questo per sottolineare le incoerenze della Lega che, puntando sulla labile memoria degli italiani tenta continuamente di ‘buttare tutto in caciara’ nel tentativo di farre il loro ruolo attivo nelle norme e nelle scelte del governo Conte-1. Eppure il Carroccio era lì a spartirsi oneri e oneri insieme al Movimento 5 Stelle. Accade sempre, anche ogni volta che emerge qualche scandalo legato al Reddito di Cittadinanza (approvato anche da loro). E anche oggi la storia ciclica si ripete sulla Cina. Con tanto dinze in Parlamento e condivise sui social. LEGGI ANCHE > Letizia Moratti dice di esser stata male interpretata E se sulla via della Seta tanto è già stato detto, nonostante la Lega tenti sempre di ...

