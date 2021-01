Il lavoro da casa e gli eSport fanno volare i ricavi di Logitech

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il terzo trimestre consecutivo, grazie all’impennata di vendite di accessori per il, l’educazione e il divertimento da. La multinazione svizzero-statunitense, specializzata nella vendita di periferiche per il PC, ha comunicato vendite per 1,67 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2020, in aumento del 85% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Ora la società prevede una crescita delle vendite per l’intero anno dal 57% al 60% e un reddito operativo di 1,05 miliardi di dollari. Soltanto qualche mese fa,aveva previsto una crescita annuale delle vendite dal 35% al 40% in termini e un utile operativo rettificato tra 700 milioni e 725 milioni di dollari. “I risultati record del trimestre dimostrano la forza del nostro ...