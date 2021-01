Il Governo strappa la fiducia alla Camera. E’ attesa per il voto al Senato

(Di martedì 19 gennaio 2021) IlConte-bis ottiene lacon 321 voti favorevoli. Cresce l’per ilal, fissato per stasera, dove la sfida sembra essere però più ardua Crisi di: tutto è partito dal ritiro della delegazione dei ministri di Italia Viva. Uno strappo in maggioranza annunciato da mesi e poi concretizzato, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

E' atteso in serata l'esito del voto al Senato per la fiducia al Governo. Il Conte-bis riuscirà a portare a casa un'altra vittoria?Lo strappo di Renzi aveva avuto come primo riflesso una reazione «alta», un patto di legislatura tra M5S e Pd rivelatosi poi complicato. E nelle ultime ore si assiste a un ulteriore ridimensionamento ...