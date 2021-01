IL GOVERNO SEGRETO DELLA FEMA | E IL SUO RUOLO CHIAVE NELLE VICENDE DEGLI USA

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto il Mondo si sta chiedendo come mai la Guardia Nazionale a Washington sia arrivata a contare circa 30.000 unità, stesso numero delle truppe dispiegate in passato in Afghanistan, per una eventuale protezione dell’Inaugurazione di un Biden, che fino all’altro giorno era rimasto confinato nella sua proprietà nel Delaware.Pochi giorni fa in una intervista, ho cercato di correggere le voci di persone poco informate che equiparavano la National Guard alla Protezione Civile italiana che ha la funzione di dirigere il traffico durante il Giro d’Italia.Altro mio articolo che ha destato scalpore da parte dei soliti malinformati, è stato quello sui campi(https://www.databaseitalia.it/trump-firma-ordine-esecutivo-per-attivazione-campi-/ ), che pesantemente finanziati dall’Amministrazione Trump, andranno a gestire ...