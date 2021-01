Il Governo incassa la fiducia anche al Senato con 156 Sì. Conte: “Valuteremo come rafforzare la squadra” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Governo, dopo un’intera giornata di dibattito in Aula e il voto di ieri sera a Montecitorio (leggi l’articolo), ottiene la fiducia anche al Senato con 156 Sì (ma i voti a favore salgono a 157 con il Senatore M5S Castiello assente per Covdi), 140 No e 16 astenuti. I votanti erano 312 e la maggioranza richiesta era di 149. L’esecutivo ha registrato anche i voti favorevoli di due Senatori di Forza Italia, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, mentre Italia Viva si è astenuta. La resa dei conti con Renzi. Faccia a Faccia nell’Aula del Senato tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dopo la crisi aperta dall’ex premier una settimana fa con la dimissione delle ministre Bellanova e Bonetti e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Il, dopo un’intera giornata di dibattito in Aula e il voto di ieri sera a Montecitorio (leggi l’articolo), ottiene laalcon 156 Sì (ma i voti a favore salgono a 157 con ilre M5S Castiello assente per Covdi), 140 No e 16 astenuti. I votanti erano 312 e la maggioranza richiesta era di 149. L’esecutivo ha registratoi voti favorevoli di dueri di Forza Italia, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, mentre Italia Viva si è astenuta. La resa dei conti con Renzi. Faccia a Faccia nell’Aula deltra il presidente del Consiglio, Giuseppee il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dopo la crisi aperta dall’ex premier una settimana fa con la dimissione delle ministre Bellanova e Bonetti e ...

RaiNews : Il governo incassa la fiducia alla Camera con la maggioranza assoluta - Gazzetta_it : #CrisiGoverno #Conte incassa la fiducia al #Senato ma il voto è alla #Var - Open_gol : ??Il governo incassa la fiducia con 156 voti a favore, 140 i contrari e 16 gli astenuti. Italia viva si è astenuta, due «sì» di Forza Italia - Noovyis : (Il Governo incassa la fiducia anche al Senato con 156 Sì. Conte: “Valuteremo come rafforzare la squadra”) Playhit… - meschini_nito : Senato, il governo incassa la fiducia con 156 sì, 140 no e 16 astenuti ma il voto si blocca per Nenci… -