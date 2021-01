Il governo Conte ha ottenuto la fiducia al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) (foto: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ottenuto una fiducia al Senato con 156 voti favorevoli e 140 voti contrari, oltre a 16 astensioni. Fino all’ultimo istante prima del voto, arrivato in serata, i retroscena degli esperti e i commentatori avevano previsto un Conteggio variabile tra i 152 e i 158 voti favorevoli al governo in carica, minore dei 161 necessari alla maggioranza assoluta nella camera alta. Il premier è riuscito a non andare sotto, ma il suo governo ha ottenuto una maggioranza debole e Giuseppe Conte sarà costretto a interloquire col Quirinale e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le ipotesi in campo sono un nuovo incarico – il cosiddetto ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) (foto: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Il presidente del Consiglio Giuseppehaunaalcon 156 voti favorevoli e 140 voti contrari, oltre a 16 astensioni. Fino all’ultimo istante prima del voto, arrivato in serata, i retroscena degli esperti e i commentatori avevano previsto unggio variabile tra i 152 e i 158 voti favorevoli alin carica, minore dei 161 necessari alla maggioranza assoluta nella camera alta. Il premier è riuscito a non andare sotto, ma il suohauna maggioranza debole e Giuseppesarà costretto a interloquire col Quirinale e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le ipotesi in campo sono un nuovo incarico – il cosiddetto ...

