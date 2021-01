Il giorno di Biden: "E' ora di unire l'America" (Di martedì 19 gennaio 2021) «Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner»: è il messaggio che Joe Biden vuole... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 gennaio 2021) «Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi el’per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner»: è il messaggio che Joevuole...

fattoquotidiano : Usa, Joe Biden firmerà lo stop alle esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca - DefenseMichel : Anche se #Bitcoin arriverà a valere 200 mila euro, il giorno in cui verrà reso illegale da #Biden nessun americano… - AngelaGiugno : RT @Alessia_ing: Pensate che bello sarebbe se il giorno prima del insediamento di biden Conte cadesse che cosa meravigliosa - silvia42665524 : RT @GAngrilli: Bandiere invece che persone a Washington DC per il giorno del giuramento di Biden. Perfettamente coerente con i voti falsi… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, il giorno di #Biden. 'E' l'ora di unire l'America'. Il presidente eletto lascia in lacrime il suo #Delaware, domani… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno Biden Usa 2021, quelle 35 parole che fecero impappinare Obama

Dal giuramento alla parata: scivoloni, riti e vezzi dei presidenti nel loro giorno di inizio mandato. Così la liturgia dell'insediamento è ...

STATI UNITI/ BIDEN GURAMENTO, CONTO ALLA ROVESCIA News. Conto alla rovescia per il giorno del giuramento di Joe Biden come 46mo presidente degli Stati Uniti. Il presidente eletto ...

