Il funerale è su Zoom | la famiglia non vuole visite

(Di martedì 19 gennaio 2021) «Il funerale verrà svolto tramite App di nome Zoom». Sì, ci sono funerale e Zoom nella stessa frase. È successo nel leccese. Un funerale è stato organizzato sulla piattaforma Zoom con tanto di annuncio sul manifesto funebre. L’obiettivo è chiaro in tempi di Covid-19: evitare assembramenti.

Domenica pomeriggio, a Taurisano, nel Basso Salento, una famiglia ha organizzato il funerale di un 89enne. Tutto so Zoom per mantenere al meglio il distanziamento ...Lecce, funerale online su Zoom per un 79enne: l’ultimo saluto attraverso pc e smartphone con tanto di username e password Lecce, arriva il funerale online su Zoom: questo quanto accaduto a Taurisano, ...