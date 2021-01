Il figlio vip morto a 24 anni Moda in lutto dopo la notizia che ha devastato la nota famiglia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) A meno di un mese dalla tragica morte della top model Stella Tennant, un altro tragiconel mondo dellaa 24ildella supermodella. Influencer e modello a sua volta, da tempo combatteva contro la dipendenza da droghe ed è stato stroncato domenica scorsa da un’overdose. “Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata. Harry ha ottenuto molto nei suoi 24, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più”, ha detto la suain una dichiarazione rilasciata al New York Times. “Non era solo nostro”, continua lache lo descrive come “fratello meraviglioso, nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso”. “Era un’anima creativa che ha portato la luce nei cuori ...