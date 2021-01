Il Festival di Sanremo 2021 si farà e ci sarà anche il pubblico (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo Festival di Sanremo 2021 s’ha da fare e pure con il pubblico. Il responso ufficiale è giunto al termine di una riunione tra i vertici Rai, il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus e l’amministratore delegato Fabrizio Salini. Dal 2 al 6 marzo, su Rai Uno, andrà in scena quindi la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Achille Lauro tra gli ospiti di Sanremo 2021 / LaPresse E il pubblico all’Ariston? Il Festival di Sanremo 2021 ci sarà, ma chiaramente dovrà svolgersi nel massimo rispetto dei protocolli sanitari. È questa la conditio sine qua non che, salvo stravolgimenti dell’ultim’ora, consentirà lo svolgimento della kermesse. Durante il ... Leggi su amica (Di martedì 19 gennaio 2021) Questodis’ha da fare e pure con il. Il responso ufficiale è giunto al termine di una riunione tra i vertici Rai, il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus e l’amministratore delegato Fabrizio Salini. Dal 2 al 6 marzo, su Rai Uno, andrà in scena quindi la 71esima edizione deldi. Achille Lauro tra gli ospiti di/ LaPresse E ilall’Ariston? Ildici, ma chiaramente dovrà svolgersi nel massimo rispetto dei protocolli sanitari. È questa la conditio sine qua non che, salvo stravolgimenti dell’ultim’ora, consentirà lo svolgimento della kermesse. Durante il ...

