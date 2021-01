Il famoso programma di Canale 5 chiude i battenti. Questa sera l’ultima puntata (Di martedì 19 gennaio 2021) La seconda stagione del programma documentaristico Viaggio nella grande bellezza sta per chiudere i battenti in anticipo; ideato e condotto dall’attore Cesare Bocci, l’ultima puntata andrà in onda martedì 19 gennaio. Il format, che scopre e racconta le bellezze del nostro Paese, staccherà in anticipo la spina; al momento, infatti, si interrompe lasciando in sospeso le ultime due puntate, nonostante fossero inizialmente previste. Gli ascolti di “Viaggio nella grande bellezza” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canale5.Mediaset (@Canale5.mediaset) Purtroppo, la decisione di Mediaset, nasce dagli ascolti poco entusiasmanti; le prime tre puntate della seconda stagione, iniziata lo scorso 29 dicembre, non ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 19 gennaio 2021) La seconda stagione deldocumentaristico Viaggio nella grande bellezza sta perre iin anticipo; ideato e condotto dall’attore Cesare Bocci,andrà in onda martedì 19 gennaio. Il format, che scopre e racconta le bellezze del nostro Paese, staccherà in anticipo la spina; al momento, infatti, si interrompe lasciando in sospeso le ultime due puntate, nonostante fossero inizialmente previste. Gli ascolti di “Viaggio nella grande bellezza” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da5.Mediaset (@5.mediaset) Purtroppo, la decisione di Mediaset, nasce dagli ascolti poco entusiasmanti; le prime tre puntate della seconda stagione, iniziata lo scorso 29 dicembre, non ...

GraziaLombardi3 : @La7tv @tagadala7 Dite a Mentana che negli Usa esiste il famoso voto postale, tanto amato da Trump, e che dopo le e… - starfishnight : Finiranno per parlare della famosa intervista, altro argomento delicatissimo che Signorini tratterà con il suk famo… - djinthepast : Grande intervista, David Hasselhoff famoso per aver recitato nella serie tv ' Super car ' in un intervista in un pr… - _iunius : @OttavioZambardi @paolomadron @ciemmeelle @matteorenzi Vero. C'era solo il piccolo dettaglio che le elezioni erano… - riseandshinej : questa qua mi sembrava conoscente e l’avevo già vista in un programma su real time dove ha avuto un appuntamento al… -

Ultime Notizie dalla rete : famoso programma Ballo, ballo, ballo da capogiro… Cinecittà News Amici, clamorosa gaffe di Giulia: ‘Come si chiama la ragazza di Verissimo?’, la replica della Toffanin

La giovane allieva di Amici, Giulia, è stata protagonista di una clamorosa gaffe sui social: la conduttrice Silvia Toffanin replica così.

Trump vuole rovinare l’Inauguration Day di Biden con il suo evento alternativo

Il presidente Donald Trump è pronto a dire addio alla Casa Bianca, ma in un modo diverso da quello tradizionale. Il magnate repubblicano sta preparando un evento tutto suo, programmato lo stesso giorn ...

La giovane allieva di Amici, Giulia, è stata protagonista di una clamorosa gaffe sui social: la conduttrice Silvia Toffanin replica così.Il presidente Donald Trump è pronto a dire addio alla Casa Bianca, ma in un modo diverso da quello tradizionale. Il magnate repubblicano sta preparando un evento tutto suo, programmato lo stesso giorn ...