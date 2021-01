Il discorso di addio di Melania Trump: "Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata" (Di martedì 19 gennaio 2021) “Scegliete sempre l’amore anziché l’odio”. Così Melania Trump, first lady uscente, nel video-messaggio twittato ieri in previsione dell’addio alla Casa Bianca e dell’insediamento del presidente eletto Joe Biden il 20 gennaio. Da parte della consorte di Donald Trump, giunge un elogio della gentilezza e una condanna della violenza che “non è mai la risposta e non sarà mai giustificata”. “Miei concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita servire come first lady degli Stati Uniti. Sono stata ispirata da incredibili americani in tutto il nostro paese che innalzano le nostre comunità attraverso la loro gentilezza e il coraggio, la bontà e la grazia”, ha detto Melania, che non compariva in pubblico dalla vigilia di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “sempre l’anziché l’odio”. Così, first lady uscente, nel video-messaggio twittato ieri in previsione dell’alla Casa Bianca e dell’insediamento del presidente eletto Joe Biden il 20 gennaio. Da parte della consorte di Donald, giunge un elogio della gentilezza e una condanna dellache “non è mai la risposta e non sarà mai”. “Miei concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita servire come first lady degli Stati Uniti. Sono stata ispirata da incredibili americani in tutto il nostro paese che innalzano le nostre comunità attraverso la loro gentilezza e il coraggio, la bontà e la grazia”, ha detto, che non compariva in pubblico dalla vigilia di ...

