Il content creator di Gen G Ryujehong è stato licenziato per commenti sessisti

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ildi Gen.G e giocatore fi Overwatch Ryu “” Jehong èdopo aver rilasciato una serie die offensivi durante una diretta questo fine settimana. Considerato un veterano nella scena competitiva di Overwatchha giocato nella Overwatch League per ben tre anni, due tra le file di Seoul Dynasty e metà stagione con i Vancouver Titans. Recentemente eraingaggiato da Gen.G Esports come. Sabato 16 gennaio ha tenuto una diretta a fianco di Haegi, famosa streamer di League of Legends e creatrice di Just Chatting su Twitch . Durante la diretta, all’apparenza ubriaco, ha fatto numerosi ...

