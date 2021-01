Ieri, la pesantissima assenza della Lamorgese: banco vuoto di fianco a Conte. Sussurri: rottura definitiva? (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutte le forze politiche di maggioranza hanno dato man forte al premier Giuseppe Conte durante il discorso per la fiducia alla Camera. Accanto a lui, nei banchi del governo, c'erano quattro ministri del M5s, tre del Pd e uno di Leu. Non si è potuta non notare, però, l'assenza della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Molto irrituale. In molti si sono chiesti quale potrebbe essere stato il motivo alla base della decisione di non presentarsi a Montecitorio. Anche perché la prassi vede il capo del Viminale affiancare il premier nei discorsi importanti. Forse l'assenza è da collegare al totoministri: quando si parlava di verifica e rimpasto, quello della Lamorgese è stato uno dei primi nomi a essere messo in discussione. E insomma, il ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutte le forze politiche di maggioranza hanno dato man forte al premier Giuseppedurante il discorso per la fiducia alla Camera. Accanto a lui, nei banchi del governo, c'erano quattro ministri del M5s, tre del Pd e uno di Leu. Non si è potuta non notare, però, l'ministra dell'Interno, Luciana. Molto irrituale. In molti si sono chiesti quale potrebbe essere stato il motivo alla basedecisione di non presentarsi a Montecitorio. Anche perché la prassi vede il capo del Viminale affiancare il premier nei discorsi importanti. Forse l'è da collegare al totoministri: quando si parlava di verifica e rimpasto, quelloè stato uno dei primi nomi a essere messo in discussione. E insomma, il ministro ...

