I video dell’assalto al Campidoglio su Parler sono stati usati per ricostruire la dinamica dei fatti

Leggi su wired

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Photo by Lev Radin/Sipa USA)Durante l’assalto aldel 6 gennaio centinaia dicaricati sul controverso social network. Cinquecento di questiraccolti, analizzati e ordinati dal network di giornalismo investigativo ProPublica, che ha così ricostruito il succedersi degli eventi e lo svolgimento dei disordini. Prima che Amazon web services mettesse offline la piattaforma, un informatico, usando la tecnica dello scraping, ha raccolto la maggior parte dei filmatidel 6 gennaio. Un archivio di 80 terabyte, offerto a polizia e Fbi per identificare i responsabili dei disordini. Timeline interattiva degli eventi del 6 gennaio (immagine: ProPublica)ProPublica ha deciso di sfruttare questo database per ...