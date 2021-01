I vetri della Ford Kuga non si appannano mai, grazie a un sensore (Di martedì 19 gennaio 2021) Estate o inverno non fa differenza quando si parla dell’appannamento dei vetri dell’auto. Questo problema si verifica infatti in tutte le stagioni ed è causato dallo scontro di masse d’aria di diverse temperature che si convogliano sul parabrezza. In ogni caso il vetro appannato causa una perdita di tempo per chi magari ha fretta di partire ed è costretto ad aspettare. Pone fine a questo fastidioso problema la Ford, che nella Kuga di ultima generazione ha installato sul parabrezza quello che chiama Windscreen Weather Station system, ossia una sorta di stazione meteorologica. Come funziona? Rileva l’umidità dell’aria esterna e le variazioni di temperatura del parabrezza e, se necessario, attiva automaticamente il sistema di condizionamento dell’aria, impostando il flusso d’aria prima che il vetro abbia la possibilità di appannarsi. La ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) Estate o inverno non fa differenza quando si parla dell’appannamento deidell’auto. Questo problema si verifica infatti in tutte le stagioni ed è causato dallo scontro di masse d’aria di diverse temperature che si convogliano sul parabrezza. In ogni caso il vetro appannato causa una perdita di tempo per chi magari ha fretta di partire ed è costretto ad aspettare. Pone fine a questo fastidioso problema la, che nelladi ultima generazione ha installato sul parabrezza quello che chiama Windscreen Weather Station system, ossia una sorta di stazione meteorologica. Come funziona? Rileva l’umidità dell’aria esterna e le variazioni di temperatura del parabrezza e, se necessario, attiva automaticamente il sistema di condizionamento dell’aria, impostando il flusso d’aria prima che il vetro abbia la possibilità di appannarsi. La ...

