I social-esulati | adesso il ban investe “Le Frasi di Osho” | breve analisi del fenomeno

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’ondata di ban su Facebook continua, e questa volta colpisce la pagina satirica Ledi: dall’America all’Italia il dibattito si anima e si continua a parlare di censura Nell’era dei New Media il dibattito politico si è spostato totalmente dalle piazze fisiche a quelle virtuali. Le conseguenze di questosono gigantesche, ma soprattutto lo sono se queste piazze hanno un proprietario e se quest’ultimo è un privato. Dopo il ban di Trump (sia tu Twitter che su Facebook) per aver incitato i rivoltosi di Capitol Hill, si è aperto in tutto il mondo il dibattito attorno alla legittimità di tale atto, ma come sempre accade, quest’ultimo si polarizza fra sostenitori e detrattori: quanto di più sbagliato si possa fare. Dinanzi a fenomeni di tale complessità, inutile posizionarsi come pedine nello scarno scacchiere del sì o del ...