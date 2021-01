I sette infermieri licenziati per aver rifiutato il vaccino Covid (Di martedì 19 gennaio 2021) Succede in una clinica in Germania. Avevano ricevuto una sorta di ultimatum e ora valutano se procedere legalmente per riavere il posto di lavoro. Il dibattito è aperto Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) Succede in una clinica in Germania. Avevano ricevuto una sorta di ultimatum e ora valutano se procedere legalmente per rie il posto di lavoro. Il dibattito è aperto

Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - fanpage : Sette infermieri rifiutano il #vaccino, licenziati - ruiciccio : RT @serenel14278447: Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - ViteAnto : RT @PalermoToday: I sette infermieri licenziati per aver rifiutato il vaccino Covid - volalibera1 : RT @fanpage: Sette infermieri rifiutano il #vaccino, licenziati -