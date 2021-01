I ristori del governo sono una presa in giro. Se n’è accorto persino il Fatto Quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) I ristori del governo Conte, sbandierati come soluzione definitiva a ogni problema economico nel quale le famiglie italiane sono nel frattempo precipitate, si sono rivelati una presa in giro, niente di più. Lo abbiamo scritto e ribadito più volte, attraverso le pagine de Il Paragone, basandoci su semplici conti. Se n’è accorto, udite udite, anche Il Fatto Quotidiano, che dopo mesi di silenzio ha finalmente puntato il dito contro quegli aiuti palesemente insufficienti a fronte della portata dell’emergenza: “Quasi 2,5 miliardi contro una perdita di fatturato da 38 miliardi solo nel 2020, il 6,5% dei ricavi persi”. A svegliare, si spera definitivamente, il Fatto Quotidiano sono state ... Leggi su ilparagone (Di martedì 19 gennaio 2021) IdelConte, sbandierati come soluzione definitiva a ogni problema economico nel quale le famiglie italianenel frattempo precipitate, sirivelati unain, niente di più. Lo abbiamo scritto e ribadito più volte, attraverso le pagine de Il Paragone, basandoci su semplici conti. Se n’è, udite udite, anche Il, che dopo mesi di silenzio ha finalmente puntato il dito contro quegli aiuti palesemente insufficienti a fronte della portata dell’emergenza: “Quasi 2,5 miliardi contro una perdita di fatturato da 38 miliardi solo nel 2020, il 6,5% dei ricavi persi”. A svegliare, si spera definitivamente, ilstate ...

