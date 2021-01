I ristoratori da Patuanelli: “Ora un piano per riaprire la sera nelle zone gialle, coinvolgere il Cts. E i nuovi ristori siano su base annua” (Di martedì 19 gennaio 2021) Un “piano ben definito” per arrivare a “una riapertura in sicurezza dei locali anche graduale, purché stabile”. E’ la richiesta presentata lunedì al ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, da Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti. Che la settimana scorsa avevano preso le distanze dalla protesta “Io apro” culminata venerdì nell’apertura di alcuni locali per cena in violazione delle restrizioni anti contagio. All’incontro in videoconferenza hanno partecipato anche i sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. “Nonostante gli investimenti già fatti dagli imprenditori del settore – hanno spiegato Fipe e Fiepet – siamo disponibili a implementare i protocolli sanitari, coinvolgendo anche il Comitato tecnico scientifico, con l’obiettivo di riprendere l’attività serale di ristorazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Un “ben definito” per arrivare a “una riapertura in sicurezza dei locali anche graduale, purché stabile”. E’ la richiesta presentata lunedì al ministro per lo Sviluppo economico, Stefano, da Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti. Che la settimana scorsa avevano preso le distanze dalla protesta “Io apro” culminata venerdì nell’apertura di alcuni locali per cena in violazione delle restrizioni anti contagio. All’incontro in videoconferenza hanno partecipato anche i sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. “Nonostante gli investimenti già fatti dagli imprenditori del settore – hanno spiegato Fipe e Fiepet – siamo disponibili a implementare i protocolli sanitari, coinvolgendo anche il Comitato tecnico scientifico, con l’obiettivo di riprendere l’attivitàle di ristorazione ...

