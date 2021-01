I nuovi meme del dottor Nowzaradan (che ci rimprovera per gli stravizi delle feste)

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo un periodo di ferie e stravizi, tavolate meno affollate ma decisamente prolungate dato che abbiamo trascorso il Natale in zona rossa e senza molte possibilità di smaltire uscendo di casa, il dottor Younan Nowzaradan è tornato sulle nostre chat e sulle bacheche dei social più severo che mai. È tornato con meme che sono uno più divertente dell’altro (che trovate nella gallery sopra), per ricordarci che abbiamo mangiato troppo, abbiamo decisamente esagerato, e che ora dobbiamo dimagrire.Il medico statunitense specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica protagonista di Vite al Limite – il reality trasmesso in Italia da RealTime dove aiuta pazienti con gravi problemi di peso a guarire e ad affrontare i loro problemi, spesso dovuti a traumi molti seri – oltre che indiscussa star delle diete, è infatti da tempo una presenza fissa sui social.