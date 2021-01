I giovani italiani lavoreranno sempre di più per guadagnare ancora poco

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 gennaio 2021) «Lo scopo del lavoro è guadagnarsi il tempo libero», come diceva Aristotele la storia dell’umanità è stataanche questo, una lotta per rendere la vita meno dura, il tentativo di rendere non solo più remunerative ma anche meno faticose le ore di lavoro, meno lunghe, quello di allungare il tempo da dedicare alla famiglia, ai rapporti, allo svago, di migliorarlo anche qualitativamente. Le lotte dei movimenti dei lavoratori, fino alla conquista delle 40 ore, hannopuntato a qualcosa di più dei salari. «Bread and Roses», la richiesta femminista di un secolo fa esemplifica bene il concetto. I progressi definitivi in Occidente sono quelli del Secondo Dopoguerra, quando il diritto a un tempo libero sostanzioso, a ferie e fine settimana liberi dal lavoro vienepiù formalizzato in contratti collettivi, soprattutto in ...